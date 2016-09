dpa

Ehefrau beinahe umgebracht: Rentner kündigt Aussage an

Ein 66-jähriger Rentner muss sich nach einer beinahe tödlichen Messerattacke gegen seine Ehefrau vor dem Berliner Landgericht verantworten. Seine beiden Verteidiger kündigten zu Prozessbeginn am Mittwoch eine Aussage des Angeklagten zu einem späteren Zeitpunkt an. Dem Rentner wird versuchter Mord zur Last gelegt. Er soll seine 54 Jahre alte Frau im März dieses Jahres in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Wedding lebensgefährlich verletzt haben.

Die Staatsanwaltschaft geht von einem heimtückischen Angriff im Flur der Wohnung aus. Die Frau sei arg- und wehrlos gewesen, als es zum Angriff kam, heißt es in der Anklage. Die 54-Jährige habe acht Stiche in den Oberkörper sowie Schnittverletzungen erlitten. Nachbarn hätten Schreie gehört und seien der Frau zu Hilfe geeilt. Den Zeugen sei es gelungen, den Angreifer zu stoppen.

Der Tat seien häufige Streitereien vorausgegangen, hieß es am Rande des Prozesses. Hintergrund sei unter anderem eine schwere Erkrankung des Angeklagten. Die Frau sei mit der Pflege des Mannes überfordert gewesen. Es sei immer wieder zu Provokationen gekommen. Der Prozess wird am 19. September fortgesetzt.

