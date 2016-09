dpa

80. Geburtstag: Erinnerungen von Jurij Koch erschienen

Erinnerungen an die Jugend- und Studienzeit: Rund um den 80. Geburtstag des deutsch-sorbischen Autors Jurij Koch hat er neue Lebenserinnerungen aufgeschrieben. Unter dem Titel «Windrad auf dem Dach» (Domowina Verlag) berichtet Koch, der 1936 im sächsischen Horka geboren wurde, von seiner Schulzeit, dem Abitur in Cottbus und seiner Studienzeit in Leipzig.

Das Werk knüpft an sein 2012 erschienenes Buch «Das Feuer im Spiegel» an. Darin beschreibt Koch seine ersten Lebensjahre in der Oberlausitz inmitten der Wirren des Zweiten Weltkriegs. In vielen seiner Bücher spielt die sorbische Lebenswelt eine Rolle. Das Volk mit slawischen Wurzeln siedelt heute nur noch in der Lausitz in Brandenburg und Sachsen. Koch selbst wuchs in einer sorbischen Familie auf.

Geschätzt leben 60 000 Sorben in der Region, in Brandenburg nennen sie sich auch Wenden. Koch schreibt seine Bücher auf Deutsch und Sorbisch.

Der Schriftsteller und Journalist wird am Donnerstag 80 Jahre alt. Er lebt mit seiner Frau seit Jahrzehnten in Cottbus. Er hat in den vergangenen Jahrzehnten ein vielseitiges Werk veröffentlicht. Unter anderem gibt es Kinderbücher, Romane und Erzählungen von ihm.

