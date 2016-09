dpa

Messerangriff gegen Ehefrau: 66-Jähriger kommt vor Gericht

Berlin (dpa/bb) – Ein 66-jähriger Rentner, der seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Berlin-Wedding mit einem Messer beinahe umgebracht haben soll, muss sich von heute an vor dem Landgericht verantworten. Die Anklage geht von einem versuchten Mord aus. Der Rentner habe die 54 Jahre alte Frau nach Streitereien im März 2016 heimtückisch attackiert. Nachbarn hätten die Schreie der Geschädigten gehört und seien ihr zu Hilfe geeilt. Den Zeugen sei es gelungen, den Angeklagten von weiteren Messerstichen abzuhalten. Die 54-Jährige habe acht Stichverletzungen in den Oberkörper erlitten. Für den Prozess sind zehn Verhandlungstage bis 9. November geplant.

Letzte Änderung: Mittwoch, 14. September 2016 01:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen