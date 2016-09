Goldene Rose verliehen: Deutsche Nominierte gehen leer aus

Beim Medienpreis Goldene Rose sind die beiden nominierten deutschen Fernsehsendungen leer ausgegangen. Im Bereich «Entertainment» war der Sat.1-Krimi «Mordkommission Berlin 1» nominiert gewesen, in der Kategorie «Comedy» eine Folge aus der NDR-Reihe «Der Tatortreiniger». Unter den Preisträgern bei der Gala am Dienstagabend in Berlin waren viele britische Produktionen. Die Goldene Rose wird von der Europäischen Rundfunkunion (EBU) vergeben.

Ausgezeichnet wurden unter anderem die Produktion des Eurovision Song Contest 2016 (Sender SVT, Schweden) und die Game-Show «Pick Me!» von ITV aus Großbritannien. Die «Raised by Wolves»-Sitcom (Produktionsfirma Big Talk, Großbritannien) erhielt ebenfalls eine Goldene Rose.

Die britische BBC war sogar dreifach erfolgreich: mit der Drama-Serie «River», der Promi-Sendung «The Real Marigold Hotel» und der Comedy «Inside No. 9».

Für sein Lebenswerk wurde der britische Schauspieler und Regisseur John Cleese (Monty Python, «Ein Fisch namens Wanda») geehrt, was schon vor der Gala bekanntgegeben worden war.

