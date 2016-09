«Morgenpost»: Eisbären verlängern mit Krupp bis 2018

Die Eisbären Berlin haben nach Informationen der «Berliner Morgenpost» den Vertrag mit Trainer Uwe Krupp vorzeitig bis 2018 verlängert. Der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bestätigte dies auf Nachfrage nicht.

Die Eisbären sollen laut der «Morgenpost» den Kontrakt bereits im Mai dieses Jahres um ein weiteres Jahr verlängert haben. «Wir wollten keine Diskussionen über dieses Thema in der Saison», wird Geschäftsführer Peter John Lee in der Tageszeitung zitiert. Der Vertrag des früheren deutschen Nationaltrainers Krupp wäre 2017 ausgelaufen. Krupp trat kurz vor Weihnachten 2014 die Nachfolge des glücklosen Jeff Tomlinson beim DEL-Rekordmeister an.