Vor DEL-Auftakt: Kein Trainer tippt auf Titel für Eisbären

Nach drei schwachen Jahren rechnet kein Trainer in der Deutschen Eishockey Liga mit dem Meistertitel für die Eisbären Berlin. In einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur sprach sich keiner der Coaches für den DEL-Rekordmeister aus. Demnach geht Titelverteidiger EHC Red Bull München als Favorit in die neue Saison. Sieben Trainer tippten auf den Meister. Mannheim bekam in der Umfrage, in der Mehrfachnennungen möglich waren, fünf Stimmen.

Eisbären-Trainer Uwe Krupp wollte sich nicht festlegen. «Jedes Team, das sich für die Playoffs qualifiziert, kann sich Chancen auf den Titel ausrechnen», sagte der 51-Jährige. «Ich sehe im Moment keinen klaren Favoriten». Es gebe genügend «Beispiele, die gezeigt haben, dass die subjektive Stärke eines Kaders auf dem Papier während der Saison weit von der eigentlichen Spielstärke differiert», erklärte Krupp. Zu viele Faktoren seien unberechenbar.

Mit einem Heimspiel gegen den bayrischen Außenseiter Straubing Tigers starten die Eisbären Berlin an diesem Freitag (19.30 Uhr) in die neue Spielzeit. In der vergangenen Saison war der siebenmalige DEL-Meister zwar Hauptrunden-Zweiter geworden, im Playoff-Viertelfinale aber an den Kölner Haien gescheitert. Zuvor waren die Berliner zweimal nacheinander in der ersten Playoff-Runde ausgeschieden.

