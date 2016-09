dpa

Bis Jahresende keine Flüchtlinge mehr in Turnhallen

Bis Ende des Jahres sollen die jetzt noch knapp 5000 Flüchtlinge aus Berliner Turnhallen ausgezogen sein. Bis dahin sollen alle noch als Notquartiere umfunktionierten 43 Turnhallen freigezogen sein, beschloss der Senat am Dienstag. Die Flüchtlinge sollen in hergerichtete Gebäude oder in die extra gebauten Containersiedlungen umziehen, teilte die Senatskanzlei mit. Bis Ende Dezember sollen 18 dieser wegen ihrer auf drei Jahre befristeten Nutzung Tempohomes genannten Containersiedlungen fertig sein. Ursprünglich war geplant gewesen, 30 davon an Standorten quer über die Stadt zu errichten. Ob die restlichen 12 noch gebraucht werden, soll im nächsten Jahr geprüft werden, denn die Flüchtlingszahlen sind deutlich zurückgegangen.

