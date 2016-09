Tausende Haushalte in Berlin nach Rohrbruch ohne Wasser

Mehrere Tausend Haushalte sind nach einem Rohrbruch im Nordosten Berlins die Nacht über ohne Wasser gewesen. Unter einem Acker zwischen den Stadtteilen Malchow und Karow sowie Ahrensfelde in Brandenburg war eine Leitung mit einem Innendurchmesser von einem Meter geborsten, wie Stephan Natz, Sprecher der Berliner Wasserbetriebe, am Dienstagmorgen sagte. Die Versorgung in Pankow, Prenzlauer Berg, Friedrichshain, Lichtenberg, Marzahn und Hellersdorf war zwischen 23.30 und 3.30 Uhr in Teilen unterbrochen. Die Wasserbetriebe drehten die Leitung vor Ort zu und stellten die Versorgung wieder her. Die Ursache für den Rohrbruch in der Nacht zum Dienstag war zunächst unklar.

Das ausgeflossene Wasser konnte Natz zufolge über ein Grabensystem in Blankenburg in die Panke abfließen. Wie viel Wasser ausgetreten ist, konnte der Sprecher nicht sagen: «Das dürften viele, viele Tausend Kubikmeter sein.» Zuerst hatte die «B.Z.» über den Vorfall berichtet.

Quelle: dpa

