Putins deutsche Bäume: Brandenburger Fichten für den Kreml

Blaue Fichten am Roten Platz: Wenn Kremlchef Wladimir Putin aus seinem Amtssitz in Moskau blickt, schaut er auf Bäume aus Deutschland. Mehr als 100 Blaue Stechfichten hat die Baumschule Lorberg aus Brandenburg rund um den Kreml gepflanzt.

«Die Russen tauschen alle 25 bis 30 Jahre diese Fichten aus, die an der Kremlmauer stehen. Denn die sind dann so hoch gewachsen, dass man die Mauer nicht mehr sieht - und dann werden sie ausgewechselt», sagte Unternehmenschef Stefan Lorberg der Deutschen Presse-Agentur. Zum Preis machte er keine Angaben.

Traditionell werde die Blaufichte am Kreml gepflanzt: Picea pungens Glauca, so der wissenschaftliche Name des Baumes, gilt als besonders unempfindlich gegen die hohe Luftverschmutzung in der russischen Hauptstadt und überhaupt als recht anspruchslos. «In Osteuropa und speziell in Russland sind die Winter länger und deshalb werden dort sehr viel mehr Nadelgehölze gepflanzt, auch um vom tristen Wetter abzulenken und ein bisschen gelbe, grüne oder blaue Farbe im Winter zu haben», sagte Lorberg. Sein Unternehmen liefert zudem Hecken der Art Thuja brabant an die russische Präsidialverwaltung.