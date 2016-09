dpa

Bernd Lucke: Lücke zwischen AfD und CDU groß genug für uns

Bernd Lucke sieht seine Partei Alfa trotz des Misserfolges bei den jüngsten Landtagswahlen noch nicht am Ende. «Leider wird immer noch zu wenig wahrgenommen, dass wir diejenigen sind, die diese Lücke zwischen der AfD und der CDU füllen», sagte der Alfa-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl der Deutschen Presse-Agentur. In Mecklenburg-Vorpommern, wo Alfa Anfang des Monats nur 0,3 Prozent der Stimmen erhalten hatte, habe die Partei wegen knapper Finanzmittel nur «Wahlkampf auf Sparflamme» gemacht. Für die Berliner Wahl am kommenden Sonntag mache man sich größere Hoffnungen, erklärte der Alfa-Landesvorsitzende in Berlin, Christian Schmidt.

Die AfD habe sich seit 2015 zu einem Sammelbecken für anti-liberale Kräfte entwickelt, die gegen Freihandel und gegen den Islam seien, sagte Lucke. Die Partei sei zuletzt noch weiter nach rechts gerückt. Der ideologische Abstand zur Union sei dadurch jedoch nicht größer geworden. Denn auch die CDU stelle jetzt das Thema «Heimat» in den Vordergrund und habe nun «auch in der Flüchtlingspolitik versucht, etwas mehr Problemverständnis zu zeigen». Lucke hatte die Allianz für Fortschritt und Aufbruch (Alfa) im Sommer 2015 gemeinsam mit anderen ehemaligen Mitgliedern der AfD gegründet. Grund für die Abspaltung war das Erstarken des rechtsnationalen Flügels in der AfD.

