Büro in Berlin-Charlottenburg ausgebrannt

In Berlin-Charlottenburg ist ein 80 Quadratmeter großes Büro ausgebrannt. Das Feuer im Erdgeschoss eines fünfgeschossigen Hinterhauses sei am späten Montagabend in der Schillerstraße ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. Andere Wohnungen wurden durch die Flammen nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Rauchentwicklung war jedoch so stark, dass die Schwaden noch kilometerweit zu sehen waren. Die Brandursache war zunächst ebenso unklar wie die Höhe des Sachschadens.

Letzte Änderung: Dienstag, 13. September 2016 06:40 Uhr

Quelle: dpa

