Auto kracht gegen Baum und fängt Feuer: Ein Toter

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Spree-Neiße ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die zunächst nicht identifizierte Person war in der Nacht zum Dienstag mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 156 bei Spremberg aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht, wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums in Potsdam sagte. Der Wagen fing Feuer, die Person verbrannte. Sonst war niemand an dem Unfall beteiligt.

Letzte Änderung: Dienstag, 13. September 2016 05:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen