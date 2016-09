Pokal-Spieltag steht: 1. FC Union am 26. Oktober beim BVB

Der Spieltag für die reizvolle Pokal-Aufgabe des 1. FC Union steht fest. Der Berliner Fußball-Zweitligist wird in der 2. Runde des nationalen Cups am 26. Oktober beim Erstligisten Borussia Dortmund antreten. Das legte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag fest. Anstoß im Signal Iduna Park ist um 20.45 Uhr.

Letzte Änderung: Montag, 12. September 2016 18:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen