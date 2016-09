dpa

Hertha BSC spielt im Pokal am 25. Oktober bei St. Pauli

Fußball-Bundesligist Hertha BSC wird das Zweitrunden-Spiel im DFB-Pokal beim Zwietligisten FC St. Pauli am 25. Oktober bestreiten. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mit. Anstoß am Millerntor ist um 20.45 Uhr. Hertha-Coach Dardai freut sich auf ein «super Pokalspiel» mit einer «tollen Atmosphäre».

