dpa

Berlin will nach Brexit-Votum britische Firmen anwerben

Drei Monate nach dem Brexit-Votum will der rot-schwarze Senat britische Firmen nach Berlin locken. Wirtschaftssenatorin Cornelia Yzer (CDU) eröffnete am Montag ein Büro in London, in dem sich Unternehmen, Startups und Investoren über den Wirtschaftsstandort Berlin informieren können. Im Blick seien gezielt Firmen, die nach dem Brexit-Referendum überlegten, ihren Sitz nach Kontinentaleuropa zu verlagern, erklärte die Wirtschaftsverwaltung.

«Viele Unternehmen denken darüber nach, ihre Geschäfte in Berlin zu erweitern oder dorthin zu verlagern. Mit dem neuen Büro wollen wir diese Unternehmen vor Ort in London über Berlin und unsere Wirtschaftsfördermöglichkeiten informieren», sagte Yzer. Das Büro liegt im Londoner Stadtteil Camden, wo viele Startups angesiedelt sind. Geleitet wird es von der Unternehmensberatung KPMG. Berlin hat bereits eine Wirtschaftsrepräsentanz in Istanbul.

Letzte Änderung: Montag, 12. September 2016 16:50 Uhr

Quelle: dpa

