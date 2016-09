Umfrage: Künftig Dreier-Bündnis in Berlin

Alle Umfragen zur Wahl in Berlin am 18. September bestätigen einen Trend: Künftig werden drei Parteien für eine Regierung gebraucht. Die rot-schwarze Koalition hat keine Mehrheit mehr.

Berlin (dpa/bb) - Auch die jüngste Meinungsumfrage zur Wahl in Berlin an diesem Sonntag legt künftig ein Dreier-Bündnis für den Senat nahe. Denn die rot-schwarze Regierung wie auch jede andere Zweier-Koalition hat keine Mehrheit mehr. Sechs Tage vor der Wahl am 18. September ermittelten die Online-Meinungsforscher von Civey im Auftrag des «Tagesspiegels» (Montag) einen Wahlsieg der SPD mit 21,4 Prozent. Im Vergleich zur Wahl von 2011 bedeutet dies einen herben Verlust von fast 7 Punkten. Die CDU erreicht danach nur 17,4 Prozent (2011: 23,3 Prozent). Der kleinere Regierungspartner landet damit auf Platz drei noch hinter den Grünen mit 18,8 Prozent (2011: 17,6).

Das Startup Civey erfasst Meinungsumfragen in Echtzeit. Dafür wurde ein Online-Tool für Online-Umfragen auf freiwilliger Basis von registrierten Nutzern entwickelt. An der Sonntagfrage beteiligten sich nach Angaben von Civey 1910 Nutzer. Das Unternehmen korrigiert nach eigenen Angaben Verzerrungen durch ein mehrstufiges Gewichtungsverfahren.

Einzige Regierungsoption in der Hauptstadt bleibt demzufolge ein Dreier-Bündnis. Als realistischste Möglichkeit gilt Rot-Rot-Grün. Das würden auch fast ein Viertel (24,2 Prozent) der 1396 an dieser Frage teilnehmenden Berliner bevorzugen. Für Rot-Grün sprachen sich rund 15 Prozent, für Schwarz-Grün 13 Prozent aus.

Bei der Frage, wem die Berliner am ehesten den Posten des Senatschefs zutrauen, schneidet der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) mit 30,8 Prozent am besten ab. Seinen CDU-Herausforderer Frank Henkel möchten dagegen nur 12,3 Prozent der 1479 an dieser Frage teilnehmenden Berliner an der Spitze einer Regierung sehen. Für Grünen-Fraktionschefin Ramona Pop sprachen sich 11,4 Prozent aus, für Linke-Spitzenkandidat Klaus Lederer 9,8 Prozent.