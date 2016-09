40. Jahre Netzhoppers: Bundesliga-Team stellt sich vor

Die Netzhoppers KW-Bestensee feiern am Wochenende ihren 40. Vereins-Geburtstag. Am Freitag wird sich das aktuelle Bundesligateam in der Paul-Dinter-Halle in Königs Wusterhausen seinen Fans erstmals vorstellen. Um 18.00 Uhr tritt die Mannschaft von Trainer Mirko Culic gegen eine Auswahl von Netzhoppers-Legenden an, die von 1976 an für den Volleyball-Club gespielt hatten. Am Samstag (17.00 Uhr) wird in der BeachArena Königs Wusterhausen die Jubiläumsveranstaltung stattfinden. Zum ersten Bundesligaspiel der neuen Saison müssen die Netzhoppers am 22. Oktober zum TSV Herrsching reisen.

