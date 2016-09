Eisbären gegen EV Zug: DEL-Start am Freitag

Anspruchsvoll, aber lösbar: Die Eisbären müssen auf dem Weg ins Achtelfinale der Champions Hockey League den EV Zug ausschalten. Erst einmal aber gilt alle Konzentration dem Meisterschafts-Auftakt.

Helsinki (dpa) - Der siebenmalige deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin trifft im Sechzehntelfinale der Champions Hockey League auf den Schweizer Club EV Zug. Das ergab die Auslosung am Montag in Helsinki. Am 4. und 11. Oktober kämpft das Team von Trainer Uwe Krupp gegen den Schweizer Champion von 1998 um den Einzug in das Achtelfinale. «Zug ist ein Gegner nach unserem Geschmack. Das wird ein hochklassiges Duell», sagte der Sportliche Leiter Stefan Ustorf.