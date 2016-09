dpa

Studie: Kinderarmut in Berlin leicht gesunken

Die Kinderarmut in Berlin geht leicht zurück. Noch immer lebt allerdings fast jeder Dritte unter 18 Jahren mit seiner Familie von Sozialleistungen. Das sind mehr als in jedem anderen deutschen Bundesland, wie aus einer am Montag veröffentlichten Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung hervorgeht. Die Zahl armer Kinder und Jugendlicher nahm zwischen 2011 und 2015 zugleich zu, weil insgesamt mehr Kinder in der Hauptstadt leben. Bundesweit stieg der Anteil der von Sozialleistungen lebenden Kinder leicht auf 14,7 Prozent. Besonders betroffen von Armut sind Familien mit alleinerziehenden Eltern und solche mit drei und mehr Kindern.

