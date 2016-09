dpa

Versuchter Mord an Rollstuhlfahrer: Täter kommt vor Gericht

Ein 26-Jähriger, der einen Rollstuhlfahrer in einem Parkhaus in Berlin-Kreuzberg beraubt und brutal misshandelt haben soll, kommt ab heute vor das Landgericht. Laut Anklage wurde das 54 Jahre alte Opfer aus dem Rollstuhl gezerrt, getreten und durch Messerstiche verletzt. Der Geschädigte habe zudem mehrere Frakturen erlitten. Der Angeklagte wurde einen Tag nach dem Überfall im März dieses Jahres verhaftet. Die Staatsanwaltschaft geht von einem versuchten Mord an dem Rollstuhlfahrer aus. Der 26-Jährige, der wegen Körperverletzung vorbestraft ist, muss sich außerdem wegen eines Raubüberfalls auf eine Frau in demselben Parkhaus verantworten.

