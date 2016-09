dpa

«Tschick»-Verfilmung feiert Weltpremiere in Berlin

Die Verfilmung des preisgekrönten Romans «Tschick» feiert heute in Berlin die Weltpremiere. Auf dem roten Teppich am Kino International werden neben Regisseur Fatih Akin auch die Hauptdarsteller Tristan Göbel und Anand Batbileg erwartet. Der Film zeigt die Odyssee zweier jugendlicher Außenseiter - erzählt aus der Perspektive des 14-jährigen Maik, dessen alkoholkranke Mutter sich in eine Entzugsklinik verabschiedet hat, während sein Vater mit Freundin in den Urlaub fährt. Von Donnerstag an ist der Film bundesweit in den Kinos zu sehen. Der Roman des 2013 verstorbenen Autors Wolfgang Herrndorf wurde mehr als zwei Millionen Mal verkauft.

