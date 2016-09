32,5 Grad: Höchste Temperatur am Sonntag in Bernburg

Nirgendwo in Deutschland ist es am Sonntag so heiß gewesen wie in Bernburg an der Saale. Laut Deutschem Wetterdienst wurde es in dem Ort in Sachsen-Anhalt 32,5 Grad warm. Eine Rekordtemperatur für dieses Jahr ist das nicht: In Saarbrücken wurden im August schon 37,9 Grad gemessen. Über 31 Grad warm war es am Sonntag auch in Langenlipsdorf im brandenburgischen Kreis Teltow-Fläming sowie in Lübben-Blumenfelde im Spreewald.

