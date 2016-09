dpa

Lollapalooza-Veranstalter: Positives Fazit

Die Organisatoren des Lollapalooza haben ein positives Fazit des Festivals in Berlin gezogen. Trotz des komplizierten Aufbaus mit strengen Auflagen sei alles sehr gut gelaufen, resümierten sie am Sonntagnachmittag. Im kommenden Jahr solle das Lollapalooza wieder am zweiten September-Wochenende in Berlin stattfinden. Wo genau wurde zunächst nicht bekannt: Ein neuer Ort stehe fest, der Vertrag sei aber noch nicht unterschrieben.

Ob der Treptower Park Schaden genommen habe und die Wiese ausgetauscht werden müsse, könne man endgültig erst nach dem Abbau feststellen, sagte eine Vertreterin des bezirklichen Grünflächenamts. Die Festival-Organisatoren hatten für diesen Fall eine Millionen-Kaution hinterlegt.

Am Abend sollte auf dem Lollapalooza noch die britische Band Radiohead auftreten und ihr neues Album präsentieren.

