Fast 30 Grad und Sonne satt: Sommer bleibt erhalten

Von Abschied keine Spur: Der Sommer bleibt der Region Berlin-Brandenburg noch ein paar Tage erhalten. Trotz des meteorologischen Herbstanfangs am 1. September gab es am Wochenende fast überall strahlend blauen Himmel mit wenigen Wölkchen. Die Höchsttemperaturen wurden Sonntagmittag mit 29,9 Grad in Lübben (Dahme-Spreewald) und 29,4 Grad am Berliner Alexanderplatz gemessen, sagte die Meteorologin vom Dienst beim Deutschen Wetterdienst, Angela Berger. Im Norden des Landes klettern die Quecksilbersäulen nicht so stark und lagen im Durchschnitt bei 25 Grad. Für die Werte sorgte Hoch «Karl».

Für ein zweites Septemberwochenende waren die Temperaturen Berger zufolge aber nicht außergewöhnlich. 1892 wurden in Potsdam schon einmal 32,2 Grad gemessen - seit Beginn der Aufzeichnungen bislang der höchste gemessene Wert. 2013 wurden in Lenzen an der Elbe (Prignitz) in Nordbrandenburg schon einmal 31,8 Grad erreicht.

Am Montag werden weiter spätsommerliche Temperaturen erreicht: 29 bis 32 Grad sind weiter möglich. Bis Mittwoch gehen sie langsam auf 29 bis 30 Grad zurück. Zum Ende der Woche wird es zunehmend unbeständiger. «Der Herbst zeigt sich», sagte die Expertin. Es könne auch regnen.

