Quaner-Show beim 1. FC Union geht weiter

Der 1. FC Union Berlin feiert mit dem 4:0 über den Karlsruher SC den ersten Saisonsieg. Erneut spielt sich ein Fußball-Profi in den Blickpunkt, den vor wenigen Wochen kaum einer auf der Rechnung hatte.

Berlin (dpa) - Das Drachenbootrennen überließ Stürmer Collin Quaner am Tag nach seiner erneuten Show für den 1. FC Union Berlin anderen. Chefcoach Jens Keller, Co-Trainer Sebastian Bönig und Verteidiger Toni Leistner fuhren mit - der Torjäger begnügte sich am Sonntag nach dem Auslaufen damit, Autogramme zu schreiben. Der Deutsch-Ghanaer hat sich in den Blickpunkt gespielt. Mit seinen zwei Toren hatte er entscheidenden Anteil am 4:0 gegen den Karlsruher SC und dem ersten Union-Sieg in der neuen Spielzeit der 2. Bundesliga.

«Langsam wird es mir auch ein bisschen unheimlich», räumte der Stürmer nach seinen Zweitliga-Saisontreffern vier und fünf ein. «Das Selbstbewusstsein spielt im Sport eine große Rolle. Ich erfahre das selbst am eigenen Leib.»

Neben seinen Treffern zum 2:0 und 4:0 bereitete der Offensivspieler die anderen beiden Union-Tore vor. Quaner bediente Damir Kreilach, bevor dessen abgefälschter Schuss als Bogenlampe über den Karlsruher Schlussmann René Vollath den Weg ins Netz fand. Zudem holte er den Strafstoß heraus, den Steven Skrzybski verwandelte.

Eigentlich hatte Cheftrainer Keller für Quaner gar keine Rolle in der Stammelf vorgesehen. Der 25-Jährige spielt nur, weil sich Neuzugang Philipp Hosiner gleich zu Saisonbeginn am Oberschenkel verletzt hatte. «Ich mache mir nicht so viele Gedanken darüber. Ich genieße es einfach gerade», erklärte Quaner, der in der Schlussphase gegen den wiedergenesenen Hosiner ausgewechselt worden war.

Auch im nächsten Auswärtsspiel am Freitag bei 1860 München dürfte Quaner in der Startformation stehen. Keller weiß die Vorzüge des Angreifers inzwischen zu schätzen. «Collin bewegt sich einfach gut. Er geht in die Tiefe. Er arbeitet viel im Training. Er macht derzeit sehr viel richtig», lobte Keller. «Aber er wird nicht nur anhand seiner Tore bewertet, sondern auch hinsichtlich seiner Präsenz auf dem Platz.»

Nach zuvor drei Spieltagen ohne Sieg ist der Ballast nun erst einmal weg. Seine Mannschaft habe vor 19 356 Zuschauern gegen Karlsruhe nahezu perfekt gespielt, sagte Keller. «Wir hatten in den letzten Wochen einige Rückschläge wegzustecken. Die Mannschaft hat sich aber nicht aus der Ruhe bringen lassen.»

