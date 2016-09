Überraschung: Drogen im Ü-Ei

Ein vermeintlich sicheres Versteck für Drogen hat sich für den mutmaßlichen Besitzer als Flop entpuppt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, entdeckten Beamte bei der Kontrolle eines 28-Jährigen am Samstag in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) ein Überraschungsei. Als sie die kleine gelbe Plastik-Kugel öffneten, stießen die Polizisten auf Speed und eine geringe Menge Cannabis. Gegen den jungen Mann wurde Anzeige erstattet. Das Überraschungsei samt Inhalt wurde sichergestellt.

Letzte Änderung: Sonntag, 11. September 2016 14:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen