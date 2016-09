Betrunken und ohne Führerschein: 54-Jähriger verletzt

Ein 54 Jahre alter Autofahrer ist nach einer Alkoholfahrt durch Reinickendorf mit diversen Prellungen in ein Krankenhaus geliefert worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr der betrunkene Mann mit seinem Auto in der Pankower Allee auf einen parkenden Wagen auf und schob diesen gegen ein weiteres Fahrzeug. Sein Auto landete schließlich auf der Seite. Passanten stellten den Pkw wieder auf alle vier Räder und versorgten den nach Alkohol riechenden Fahrer. Gegenüber der Polizei gaben sie an, dass der Mann in Schlangenlinien gefahren sei. Eine Richterin ordnete eine Blutentnahme für einen Alkoholtest an. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte die Polizei fest, dass der 54-Jährige keinen Führerschein besitzt.

Letzte Änderung: Sonntag, 11. September 2016 14:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen