Motorradfahrer bei Unfall mit Polizeiauto schwer verletzt

Ein 28 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Streifenwagen der Polizei in Berlin-Hohenschönhausen schwer verletzt worden. Die Beamten waren in der Nacht zu Sonntag mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Unfall in Marzahn, wie die Polizei mitteilte. Als der Fahrer des Einsatzautos links abbiegen wollte, erfasste er mit dem Fahrzeug den von links kommenden Motorradfahrer. Der 28-Jährige stürzte daraufhin und zog sich mehrere Beinbrüche zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizisten blieben unverletzt.

Letzte Änderung: Sonntag, 11. September 2016 14:00 Uhr

