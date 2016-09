dpa

Fernsehgottesdienst macht Garnisonkirche zum Thema

Bei einem Fernsehgottesdienst im ZDF hat sich eine Pfarrerin für den Wiederaufbau der zu DDR-Zeiten gesprengten Potsdamer Garnisonkirche ausgesprochen. «Die Garnisonkirche wird mit der Allianz von Thron und Altar und mit dem preußischen Militarismus in Verbindung gebracht. Und 1933, am Tag von Potsdam, feierten die Nazis hier ihre Machtübernahme», sagte die Pfarrerin der Nagelkreuzkapelle, Cornelia Radeke-Engst, am Sonntag am Ort der früheren Garnisonkirche. «Wir aber möchten, dass hier etwas Neues entsteht, ein Ort, an dem Geschichte erinnert, Verantwortung gelernt, Versöhnung gelebt werden kann.»

Brandenburgs früherer Ministerpräsident Manfred Stolpe (SPD) unterstützte in der im Zweiten übertragenen Feier das Vorhaben, einen Ort zu schaffen, «an dem es eine aktive Auseinandersetzung mit der Geschichte gibt, an dem wir aber auch fragen, worin unsere christliche Verantwortung für die Gegenwart liegt».

Seit Jahren gibt es eine Debatte um den Wiederaufbau der 1968 gesprengten Kirche, die als Hauptwerk des preußischen Barock gilt und vor ihrem Ende nicht einsturzgefährdet war. Konkrete Baupläne gibt es nur noch für den Turm. Der Bau muss der Genehmigung zufolge bis zum Spätsommer 2017 beginnen und bis 2020 fertiggestellt sein.

Letzte Änderung: Sonntag, 11. September 2016 12:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen