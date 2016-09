Mindestens ein Toter bei Unfall in Steglitz

In Berlin-Steglitz ist bei einem Verkehrsunfall mindestens ein Mensch getötet worden. Drei weitere Personen wurden bei dem Unglück an der Schlossstraße Ecke Wolfensteindamm am Sonntagmorgen verletzt, eine von ihnen schwer, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Unfallstelle war abgesperrt. Näheres zum Unfallhergang war zunächst nicht bekannt.

Letzte Änderung: Sonntag, 11. September 2016 11:50 Uhr

Quelle: dpa

