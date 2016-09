Champions Hockey League: Eisbären zufrieden mit Auftritten

Mit einem guten Gefühl haben die Eisbären Berlin die Gruppenphase in der Champions Hockey League (CHL) beendet. Trotz des 3:6 am Samstag beim finnischen Team SaiPa Lappeenranta sagte Cheftrainer Uwe Krupp: «Ich bin nicht zufrieden mit dem Ergebnis, aber mir hat gefallen, wie wir hier gespielt haben.» Wie schon beim 5:2 bei Lulea Hockey, dem schwedischen Champions-League-Gewinner von 2015, habe die Mannschaft einen gelungenen Auftritt gezeigt.

Von Jahr zu Jahr ist den Eisbären mehr anzumerken, dass sie die Champions League nicht nur als eine besonders intensive Saisonvorbereitung verstehen. Mit ihren Auftritten wollen die Berliner helfen, zur Popularität des Turniers beizutragen. «Die Champions Hockey League ist ein wichtiger Wettbewerb für das internationale Eishockey», sagte Krupp, «wir nehmen das sehr ernst.» Am Montag nach der Auslosung wissen die Berliner, wie der Gegner in der ersten Runde der K.-o.-Phase heißen wird.

Bevor es Anfang Oktober auf europäischer Bühne weitergeht, liegt der Fokus nun zunächst auf dem Ligastart am Freitag. In der Arena am Ostbahnhof empfangen die Eisbären die Straubing Tigers.