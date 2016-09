dpa

Geförderter Wohnungsbau trotz Zuschüssen im Kriechgang

In Brandenburg fehlen dringend bezahlbare Wohnungen. Doch die am Jahresanfang geänderte Bauförderung für Mietwohnungen kommt nur schleppend voran. Im ersten Halbjahr 2016 wurden lediglich für 28 Mietwohnungen und 5 Eigentumswohnungen Fördermittel beantragt, wie das Infrastrukturministerium auf eine Anfrage der Linkspartei mitteilte. Dabei stehen in Brandenburg in den nächsten vier Jahren jeweils 100 Millionen Euro bereit, um den Bau von bezahlbaren Wohnungen voranzubringen. Bis Ende 2019 sollen mindestens 2000 Sozialwohnungen neu entstehen. Die Linke-Abgeordnete Anita Tack sieht die Weichen bei der Finanzierung falsch gestellt.

