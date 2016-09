dpa

Wettbewerb für Schülerzeitungen: Land sucht beste Reporter

Brandenburg sucht die besten Nachwuchsjournalisten. Dazu starteten Landtag und Bildungsministerium eine gemeinsame Initiative, an der sich alle Mitarbeiter an Schülerzeitungen beteiligen können. Bis zum 28. Oktober müssen sechs Exemplare einer Zeitungsausgabe aus dem aktuellen oder zurückliegenden Schuljahr an die Landtagsverwaltung eingesandt werden. Die Juroren benötigen zudem einen Überblick zur Geschichte, Namensgebung, Zielgruppe, Auflage und Finanzierung der Schülerzeitung. Neben Printausgaben sind auch Online-Angebote für den Wettbewerb, der alljährlich veranstaltet wird, zugelassen.

Die Jury wird die besten Schülerzeitungen pro Schulart mit einem Landespreis auszeichnen und besonders innovative Angebote mit Sonderpreisen würdigen. Den Nachwuchsredakteuren winken darüber hinaus Preise im Gesamtwert von über 4000 Euro. Außerdem können die Landessieger am Bundeswettbewerb teilnehmen.

Letzte Änderung: Sonntag, 11. September 2016 09:30 Uhr

Quelle: dpa

