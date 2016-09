dpa

Polizeiaktion: Sicherer Schulstart für Erstklässler

Nach der Einschulung der neuen Erstklässler startet die Berliner Polizei eine fünftägige Aktion für mehr Sicherheit im Straßenvekehr. Schwerpunkte sind von Montag die Überwachung von Schulwegen an Ampeln und Zebrastreifen sowie Tempokontrollen vor Grundschulen. Das teilte die Polizei vorab mit. Außerdem wollen die Beamten überprüfen, ob Eltern ihre Kinder im Auto anschnallen und ob Kindersitze richtig befestigt sind. Für Erstklässler und ihre Eltern bietet die Polizei außerdem Fußgängertrainings an. Das neue Schuljahr startete am vergangenen Montag, die Erstklässler wurden am Samstag eingeschult.

