AfD-Wahlkämpfer in Neukölln verprügelt

Sechs Unbekannte haben am Samstagmittag einen Wahlkämpfer der AfD angegriffen. Zeugenaussagen zufolge schlugen die Angreifer dem Mann am Infostand in der Uthmannstraße unvermittelt ins Gesicht, wie die Polizei mitteilte. Außerdem sollen sie dem Wahlkämpfer Reizgas ins Gesicht gesprüht haben. Nach der Attacke flüchteten die Angreifer. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Letzte Änderung: Samstag, 10. September 2016 17:40 Uhr

