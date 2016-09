dpa

Seehofer weist Gabriel-Vorwurf der Banalität zurück

CSU-Chef Horst Seehofer hat den Vorwurf des SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel zurückgewiesen, seine Partei betreibe mit Parolen und schrägen Vorschlägen eine Banalisierung der Politik. «Ich werde mich mit dem lieben Sigmar da morgen unterhalten d'rüber», sagte Seehofer am Samstag nach einer CSU-Vorstandsklausur im oberpfälzischen Schwarzenfeld. Bei Gabriel sei es ja oft so, «dass er vieles von dem, was er zunächst uns gegenüber kritisiert, dann akzeptiert. Nicht sofort, aber mit einer bestimmten Zeitverzögerung.»

Gabriel hatte dem Berliner «Tagesspiegel» (Sonntag) gesagt, er werde Seehofer beim Treffen der Koalitionsspitzen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntag «ganz ernsthaft fragen, wie weit die Banalisierung der Politik eigentlich noch getrieben werden soll». Unter anderem wies er die CSU-Forderung nach einer Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft zurück.

Seehofer kündigte an, er werde sich im Kanzleramt zuerst bei Gabriel «bedanken, dass er die Obergrenze übernommen hat». Hier sei er sich mit dem SPD-Chef einig. Nachdem Gabriel zunächst wie Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die CSU-Forderung nach einer Obergrenze von 200 000 Flüchtlingen pro Jahr abgelehnt hatte, erklärte Gabriel Ende August: «Natürlich gibt es auch die Notwendigkeit, eine Obergrenze zu haben, und zwar liegt die sozusagen bei der Integrationsfähigkeit eines Landes.»

Seehofer forderte Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) dazu auf, nicht nur darüber zu sprechen, dass eine gemeinsame Position von CDU und CSU in der Flüchtlingspolitik möglich sei. «Volker Kauder sitzt an einer ganz zentralen Stelle, wo er das, was er von anderen fordert, am besten selber einlösen kann», sagte Seehofer. «Und wenn es (...) möglich erscheint, dann soll er die Möglichkeit herstellen. Politik ist manchmal furchtbar einfach.»

