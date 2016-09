dpa

Union gelingt gegen KSC erster Saisonsieg

Es ist geschafft: Union Berlin schafft am 4. Spieltag den ersten Saisonsieg. Beim 4:0 gegen den KSC zeigen die Köpenicker eine überzeugende Leistung gegen einen allerdings schwachen Gegner. Stürmer Collin Quaner macht erneut von sich reden.

Berlin (dpa) - Fehlstart verhindert: Der 1. FC Union Berlin hat am 4. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga den ersten Saisonsieg gefeiert. Die Köpenicker bezwangen am Samstag den Karlsruher SC nach starker Leistung mit 4:0 (2:0) und sind somit seit neun Heimspielen gegen die Badener unbesiegt. Die Tore vor 19 356 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei erzielten Damir Kreilach (22. Minute), Collin Quaner (44./76.) und Steven Skrzybski (61./Foulelfmeter). Die Eisernen verbesserten sich mit nun fünf Zählern vorerst auf Platz sieben.

Doppel-Torschütze Quaner gelingt derzeit alles. Der Stürmer, der erst durch die Verletzung von Neuzugang Philipp Hosiner in die Startelf gerutscht war, sagte, ihm selbst werde «das langsam alles unheimlich». Mit nun fünf Saisontreffern setzte sich der Deutsch-Ghanaer an die Spitze der Torjägerliste in der 2. Liga. «Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben», analysierte der 25-Jährige. «Es war wichtig, dass wir die Null gehalten haben.»

Union-Trainer Jens Keller war nach dem Spiel ebenfalls hoch zufrieden. «Das war von Beginn an ein sehr gutes Spiel von uns», sagte er beim Pay-TV-Sender Sky. «Wir haben nichts zugelassen und hatten in unserem Spiel eine gute Balance. Der Sieg ist auch in der Höhe hoch verdient.»

Bei Union blieb wie erwartet Stürmer Quaner, vor der Partie mit drei Toren erfolgreichster Berliner, in der Startelf. Der wiedergenesene Hosiner saß zunächst nur auf der Bank. Beide Teams fanden schnell ins Spiel und hatten ihre Torchancen. Quaner vergab frei vor KSC-Schlussmann René Vollath (11.). Der Keeper hatte auch später gegen Kreilach Glück, der am leeren Tor vorbeischoss (21.).

Union übernahm immer mehr das Kommando und brachte den KSC mit konsequentem Pressing immer mehr in Verlegenheit. Der Lohn: Die Führung durch die Bogenlampe von Kapitän Kreilach (22.) zum 1:0. Kurz vor der Pause rechtfertigte Quaner seine Aufstellung und sorgte für das verdiente 2:0 (44.).

Nur eine Minute nach Wiederanpfiff hätte die Partie entschieden sein können. Doch Kreilach verpasste fahrlässig seinen zweiten Treffer und das 3:0 (46.). Die Köpenicker ließen sich davon aber nicht beirren und spielten weiter druckvoll nach vorne. Für das 3:0 brauchten sie allerdings einen Foulelfmeter. KSC-Keeper Vollath foulte Quaner im Strafraum, Skrzybski verwandelte sicher (61.). Die Karlsruher schafften es kaum einmal, die in der Spielzeit bislang so wackelige Union-Abwehr (8 Gegentreffer) zu fordern. Auf der Gegenseite bewies Quaner seinen guten Lauf und traf per Direktabnahme nach einer Ecke.

