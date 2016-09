dpa

Landeserntefest: Werbung für heimische Landwirtschaft

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat an die Verbraucher appelliert, zu regionalen Produkten zu greifen. Es hänge entscheidend vom Kaufverhalten der Kunden ab, ob es den Bauern wirtschaftlich gute gehe, betone Woidke am Samstag anlässlich des Brandenburger Dorf- und Erntefestes in Beerfelde (Oder-Spree). Zum Teil beschämende Dumpingpreise in der Milchwirtschaft und schlechte Ernte stellten einige Betriebe vor erhebliche ökonomische Schwierigkeiten.

Landwirte machten bei dem traditionellen Fest auch auf ihre Probleme aufmerksam, unter denen ihr Berufsstand leidet. Es geht um zu geringe Preise für Milch und Getreide, aber auch den zunehmenden Aufwand für Bürokratie.

Gastgeber des traditionellen Dorf- und Erntefestes ist diesmal der nur knapp 600 Einwohner zählende Ort Beerfelde. Ehrenamtliche Helfer organisierten das Fest mit Umzug der Erntewagen, Wahl der Erntekönigin und Prämierung der schönsten Erntekrone. Außerdem werden historische landwirtschaftliche Maschinen präsentiert.

Anziehungspunkt für die erwarteten mehrere tausend Besucher ist ein Markt vom pro agro Verband zur Förderung des ländlichen Raumes. Regionale Anbieter verkaufen dort ihre Produkte.

