Café in Moabit verwüstet

Mehrere Männer haben ein Café in Moabit demoliert. Die Randalierer fuhren am Freitagnachmittag mit mehreren Autos vor, bewarfen die Fenster des Lokals mit Pflastersteinen, sprühten mit Reizgas um sich und warfen das Mobiliar um, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Anschließend flüchteten die Angreifer. Die Polizei stellte mehrere Hieb- und Stichwaffen an dem Café sicher, die keinem der noch Anwesenden zugeordnet werden konnten. Hintergrund der Randale ist ersten Ermittlungen zufolge ein andauernder Streit. Verletzt wurde bei dem Angriff niemand.

Letzte Änderung: Samstag, 10. September 2016 10:30 Uhr

Quelle: dpa

