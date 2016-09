Zwei Autos in Berlin angezündet

Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag in Berlin zwei Autos angezündet. Von einem politischen Motiv sei in beiden Fällen nicht auszugehen, teilte die Polizei mit. Ein Wagen wurde in einem Waldgebiet in Rahnsdorf (Bezirk Treptow-Köpenick) in Brand gesteckt, der andere in Lichtenrade (Bezirk Tempelhof-Schöneberg). Die Ermittlungen übernahm ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt. In den vergangenen Wochen war es in Berlin immer wieder zu Brandanschlägen auf Autos gekommen. Oft standen die Anschläge im Zusammenhang mit der bevorstehenden Wahl in Berlin oder der Teilräumung eines Hauses in der Rigaer Straße 94.

Letzte Änderung: Samstag, 10. September 2016 10:20 Uhr

Quelle: dpa

