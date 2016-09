dpa

Mehr ältere Erwachsene an Berliner Musikschulen

In Berliner Musikschulen nehmen immer mehr Erwachsene am Unterricht teil. Vor allem die Anzahl der über 60-Jährigen steigt, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Laut der Statistik des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) besuchten im vergangenen Jahr 1299 Menschen im Alter über 60 den Musikunterricht. Zum Vergleich: 2010 waren es nur 891, im Jahr 2005 sogar nur 549. Mit dem Anteil an erwachsenen Schülern im Unterricht belegt Berlin im bundesweiten Vergleich laut VdM-Statistik Platz eins. Knapp 22 Prozent der Musikschüler sind 19 Jahre und älter.

Bei der Anzahl von Musikschülern insgesamt belegt Berlin im Jahr 2015 Platz drei. 51 931 Schüler besuchten laut der VdM-Statistik die zwölf städtischen Musikschulen der Hauptstadt. Davor liegen nur die größeren Bundesländer Baden-Württemberg (282 080) und Bayern (186 746). Deutschlands einwohnerstärkstes Bundesland Nordrhein-Westfalen landet dagegen mit 327 291 Schülern auf Platz 10.

