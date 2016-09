Studenten können mit Sozialengagement im Studium punkten

Studenten an der Viadrina in Frankfurt (Oder) und an der Universität Potsdam können die Bilanz ihres Studiums mit sozialen Einsätzen verbessern. Für Hilfen außerhalb ihrer Studiengänge können sie Leistungspunkte erhalten, die meistens in Praktika erworben werden, wie beide Hochschulen mitteilten. Doch nicht alle Fachbereiche erkennen solche Leistungen an. An der Viadrina-Universität kann in der Wirtschaftswissenschaftlichen und in der Kulturwissenschaftlichen Fakultät ehrenamtliche Hilfe mit sogenannten Credits belohnt werden. An der Uni Potsdam sind Praktika, in denen ehrenamtliche Tätigkeiten geleistet werden können, in mehreren fachspezifischen Studien- und Prüfungsordnungen vorgesehen.

Letzte Änderung: Samstag, 10. September 2016 10:00 Uhr

Quelle: dpa

