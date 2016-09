Alice Weidel: Schnelle Einigung im Stuttgarter AfD-Streit

AfD-Vorstandsmitglied Alice Weidel hat ihre Parteikollegen aufgerufen, persönliche Ambitionen und Animositäten zurückzustellen. «Für Stuttgart wie für die Gesamtpartei gilt: Persönliche Dinge müssen hinten angestellt werden; alles andere würde unseren großartigen Vormarsch in der Parteienlandschaft gefährden», sagte Weidel der Deutschen Presse-Agentur.

Zu den Bemühungen um eine Wiedervereinigung der AfD-Fraktion im Stuttgarter Landtag, sagte sie: «Von all dem, was ich höre und hoffe, sieht es im Einigungsprozess in Stuttgart sehr gut aus.» Dies sei wegen des Berliner Wahlkampfes und mit Blick auf den bevorstehenden Bundestagswahlkampf auch bitter nötig. «Sollte die Einigung wider Erwarten nicht funktionieren, müssen die betreffenden Personen sich im Klaren sein, was man hier anrichtet», fügte sie hinzu.