Hertha BSC hofft auf Sieg beim FC Ingolstadt

Ingolstadt (dpa) - Auch ohne Mittelfeldspieler Per Skjelbred will Hertha BSC heute auswärts beim FC Ingolstadt punkten. Der Norweger fällt mit einer Muskelverletzung aus, so dass Hertha-Trainer Pal Dardai gezwungen ist, seine Startelf zu verändern. Gewinnen die Berliner in Ingolstadt, würden sie zum ersten Mal mit zwei Siegen in die Saison der ersten Fußball-Bundesliga starten. Zum Auftakt hatte sich der Club in der Nachspielzeit mit 2:1 daheim gegen Aufsteiger SC Freiburg durchgesetzt.

Letzte Änderung: Samstag, 10. September 2016 02:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen