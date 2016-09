dpa

Gauck lädt zum Bürgerfest ins Schloss Bellevue ein

Unter dem Motto «Tag des offenen Schlosses» lädt Bundespräsident Joachim Gauck heute am zweiten Tag des Bürgerfestes in Schloss und Park Bellevue ein. Mit der Veranstaltung würdigt der Bundespräsident alljährlich das ehrenamtliche Engagement von Bürgern als wichtigen Teil der Zivilgesellschaft. Thematischer Schwerpunkt in diesem Jahr ist der Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt. Im Schlosspark sollen unter anderem Projekte vorgestellt werden, die behinderten Menschen über Sportangebote eine bessere gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen oder Familien mit schwerkranken Kindern unterstützen.

Am Freitag hatte Gauck das Fest mit einer Rede eröffnet. Am Samstag will der Bundespräsident mit jungen Menschen unter dem Motto «Jung, entschlossen, engagiert» über ihre Motive diskutieren, die Gesellschaft mitzugestalten.

Letzte Änderung: Samstag, 10. September 2016 02:30 Uhr

Quelle: dpa

