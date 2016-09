dpa

Lollapalooza-Festival: Kings Of Leon und Paul Kalkbrenner

Das amerikanische Festival Lollapalooza kommt an diesem Wochenende zum zweiten Mal nach Berlin. Als Headliner steht am Samstag die Rockband Kings of Leon auf der Bühne, die erst am Freitag ihre neue Single «Waste a Moment» veröffentlichte. Zuvor spielen Paul Kalkbrenner und die Kaiser Chiefs, Philipp Poisel gibt sein einziges Konzert in diesem Jahr. Erwartet werden 70 000 Gäste. Im Vorfeld hatte es heftige Anwohnerproteste gegeben, unter anderem weil das Festival im gerade sanierten Treptower Park stattfindet. Anwohner waren sogar vor Gericht gezogen - hatten aber verloren. Am Sonntag geht das Lollapalooza weiter, dann unter anderem mit dem einzigen Deutschlandkonzert der britischen Band Radiohead in diesem Jahr.

