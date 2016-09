Polizei stellt Apotheken-Räuber

Die Polizei in Saarbrücken (Saarland) hat am Freitag zwei Männer festgenommen, die in der Vergangenheit Überfälle auf Apotheken unter anderem in Hamburg und Lübeck verübt haben sollen. Diesmal war vermutlich eine Apotheke in Saarbrücken ihr Ziel. Wie ein Sprecher mitteilte, hatte die Berliner Polizei den Hinweis gegeben, dass die 28 und 30 Jahre alten Männer im Saarland unterwegs sind.

Bei den Raubzügen, darunter auch in Berlin, reisten die mit Messern und Reizgas bewaffneten Männer stets mit öffentlichen Verkehrsmitteln an. Am Freitag tauchten die beiden bereits beschatteten Verdächtigen tatsächlich vor einer Saarbrücker Apotheke auf. Bei ihrer Festnahme leisteten sie den Angaben zufolge Widerstand, einer der Männer wurde dabei leicht verletzt.

