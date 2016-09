Autofahrerin rast bei Flucht vor Polizei in Leitplanke

Die Flucht vor der Polizei hat für eine 21 Jahre alte Autofahrerin im Krankenhaus geendet. Die junge Frau aus Französisch Buchholz, die keinen Führerschein besitzt, war am Freitag einfach weitergefahren, als Beamte sie in Ahrensfelde (Barnim) kontrollieren wollten. Wie die Polizei mitteilte, raste sie von der Bundesstraße 158 auf den Berliner Ring (A10) und von dort weiter auf die A114.

An der Ausfahrt Schönerlinder Straße wollte sie offenbar die Autobahn verlassen, verlor dabei jedoch die Kontrolle über ihren Wagen. Das Auto geriet ins Schleudern, überschlug sich, prallte in die Leitplanke und kam anschließend auf dem Dach zum Liegen. Die 21-Jährige wurde mit Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der rechte Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Bucher Straße war zeitweise gesperrt.