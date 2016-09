dpa

Verdi droht mit Streiks der Flughafen-Sicherheitskräfte

In den Tarifverhandlungen für die rund 2500 Sicherheitskräfte an den Flughäfen Tegel und Schönefeld droht die Gewerkschaft mit Arbeitsniederlegungen. Nach einer ergebnislosen zweiten Runde am Freitag wollen sich beide Seiten am 20. September wieder an einen Tisch setzen. «Sollte es an diesem Tag nicht zu einem Ergebnis kommen, ob Interimslösung oder langfristigem Tarifvertrag, sind Streiks ab Oktober möglich», sagte Verdi-Verhandlungsführer Benjamin Roscher. Die Arbeitgeberseite glaubt, dies abwenden zu können. Man sei verhalten optimistisch, beim nächsten Treffen einen Durchbruch erzielen zu können, sagte Rainer Friebertshäuser, der Verhandlungsführer des Fachverbandes Aviation im Bundesverband der Sicherheitswirtschaft.

Verdi fordert einen Stundenlohn von 16 Euro für die Personal- und Warenkontrolle sowie 19 Euro für die Fluggastkontrolle sowie höhere Zulagen. Derzeit erhielten die Beschäftigten 11,72 Euro beziehungsweise 15,64 Euro. Die Gewerkschaft argumentiert mit dem wachsenden Andrang und schwierigen Arbeitsbedingungen an den veralteten Flughäfen und gestiegenen Lebenshaltungskosten im Raum Berlin.

Letzte Änderung: Freitag, 9. September 2016 18:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen