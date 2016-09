dpa

Hertha BSC ohne Torhüter Kraft in Ingolstadt

Fußball-Bundesligist Hertha BSC tritt ohne Torhüter Thomas Kraft am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Ingolstadt an. Das geht aus dem Kader hervor, den der Berliner Erstligist am Freitag bekanntgab. Demnach hat Cheftrainer Pal Dardai als zweiten Torhüter neben Stammspieler Rune Jarstein den 19 Jahre alten Nils Körber nominiert. Der Grund für das Fehlen von Kraft war zunächst nicht bekannt. Auf Mittelfeldspieler Per Skjelbred muss Dardai wegen einer Muskelverletzung verzichten.

Letzte Änderung: Freitag, 9. September 2016 17:40 Uhr

Quelle: dpa

